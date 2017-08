Loetz: Em novo livro, Domenico De Masi fala sobre a escola Bolshoi de Joinville

Livre Mercado 08/08/2017 | 06h30 Atualizada em

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é citada em livro de Domenico de Masi

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é citada em livro de Domenico de Masi Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, de Joinville, figura no novo livro do escritor e sociólogo italiano Domenico De Masi. A obra chama-se 'Alfabeto da Sociedade Desorientada – Para Entender Nosso Tempo' e trata de significado e valores de palavras e circunstâncias, e de como elas se modificam ao longo da história e de como se relacionam com as transformações das sociedades.

Explica a atuação dos Médicis, na Florença; a criação da New Lanark, na Escócia; até chegar ao trabalho desenvolvido pelo Bolshoi joinvilense. A instituição é percebida como fator de integração social e elevação cultural.

De Masi afirma que a escola local é um exemplo de êxito na era da economia pós-industrial. Significa dizer que a cultura da dança impulsiona atividades socioeducacionais inseridas no contexto do conceito amplo de economia criativa.

Escreve De Masi: 'A Escola de New Lanark foi um pós-industrial de poucos mestres para muitos alunos. O Bolshoi de Joinville é um símbolo pós-industrial de muitos mestres para muitos alunos. A pedagogia pós-industrial pretende descobrir os raros gênios para canalizar sobre eles toda a formação: seu objetivo é educar a coletividade toda, começando pelos mais desafortunados para que – como dizia Marx – qualquer jovem que tenha dentro de si um Mozart ou Michelangelo possa exprimi-lo em toda a sua grandeza.'



Combustíveis

De janeiro a julho, a receita do Estado com o setor de combustíveis totalizou R$ 2,2 bilhões, representando 11,8% do ICMS apurado. E deve chegar perto de R$ 4 bilhões no ano todo. Em 2016, somou R$ 3,6 bilhões o total de ICMS arrecadado em Santa Catarina em 2016, e o setor de combustíveis e lubrificantes foi responsável por R$ 3,6 bilhões. É o setor que mais contribui para que o Fisco catarinense consiga manter os níveis de receita aceitáveis.

Mais exportações

As exportações catarinenses de janeiro a julho totalizaram US$ 4,9 bilhões, avanço de 15,2% frente ao mesmo período de 2016. O desempenho no acumulado do ano foi puxado pelo crescimento de 12,6% nos embarques de carne de aves; de 18,7% nas exportações de soja; de 35,1% nas vendas de carne suína; e de 23,7% nas exportações de partes para motor. As informações são da Federação das Indústrias de Santa Catarina.

Assessoria financeira

A XP Investimentos, que tem braço operacional com a Manchester Investimentos, lança programa e faz investimento de R$ 86 milhões para dobrar o número de assessores financeiros no prazo de um ano. No País, tem 2.400; e a meta é chegar a 5 mil até o segundo semestre de 2018. A corretora busca executivos em fase de transição de carreira para compor seu quadro.

Refis e decreto

O prefeito de São Francisco do Sul, Renato Gama Lobo, editou decreto que permite o pagamento de fornecedores sem obedecer à ordem cronológica. O objetivo é pagar as dívidas de prestadores de serviços deste ano, garantindo o atendimento do essencial nas áreas de saúde e de educação à população. O pagamento das dívidas de anos anteriores fica para depois.

O Tribunal de Contas do Estado acompanha os fatos. A situação financeira do município é crítica. Em julho, o déficit foi de R$ 3,4 milhões. De janeiro a julho, a receita somou R$ 120,1 milhões, com restos a pagar no total de R$ 40,5 milhões; empenho liquidado a pagar de R$ 17,1 milhões; e saldo de precatórios no valor de R$ 7,1 milhões.

Impostos

Os brasileiros pagam R$ 1,3 trilhão em impostos. A marca será alcançada nesta terça-feira, às 13h30, contabiliza o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

Décio faz palestra

O presidente do conselho de administração da WEG, Décio da Silva, fará palestra sobre gestão no auditório da Católica de SC, em Jaraguá do Sul, no dia 17.

Crédito para lotes

A Caixa Econômica lança hoje, o Produlote, linha de crédito direcionada à produção de lotes urbanizados. A novidade vai ao encontro da necessidade de viabilizar moradia decente a milhões de cidadãos. Dignidade só se consegue tendo trabalho e renda, educação, saúde e moradia. São questões inerentes à qualidade de vida e merecem atenção em diferentes instâncias do Executivo. Inclusive em Joinville, onde o déficit habitacional continua elevado.

Legislação

A Acij sedia debate sobre Modernização da legislação trabalhista: o que mudou. Será nesta terça-feira, na sede da entidade.