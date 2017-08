Liverpool cede empate ao Watford no fim do jogo

Londres 12/08/2017 | 11h16

O Liverpool abriu os jogos deste sábado, pela primeira rodada da Premier League, com empate emocionante em 3 a 3 com o Watford, que evitou a derrota aos 49 minutos do segundo tempo.

Sem o brasileiro Philippe Coutinho, que oficialmente está com dores nas costas mas que aparentemente está cada vez mais próximo de ser vendido ao Barcelona, os Reds se contentaram com a boa exibição da recente contratação do egípcio Mohamed Salah.

O italiano Stefano Okaka abriu o placar para o Watford, aos 8 minutos do primeiro tempo. O Liverpool conseguiu o empate, aos 29, com o senegalês Sadio Mané tocando na saída do goleiro brasileiro Gomes. Três minutos depois, o francês Abdoulaye Doucouré colocou os donos da casa na frente mais uma vez.

Os Reds voltaram a empatar com o brasileiro Roberto Firmino, cobrando pênalti aos 10 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, Salah conseguiu a virada para o time do técnico alemão Jurgen Klopp. O time vencia fora de casa até os 49 minutos do segundo tempo, quando o uruguaio Miguel Britos conseguiu o empate para o Watford, após cobrança da escanteio.

Assim como na última temporada, o Liverpool demonstrou problemas na defesa. Ainda neste sábado, o atual campeão Chelsea recebe o Burnley, enquanto o Manchester City visita o Brighton.

No domingo, Newcastle-Tottenham e Manchester United-West Ham completam a rodada, que começou com a vitória do Arsenal por 4 a 3 sobre o Leicester, no jogo de abertura da Premier League na sexta-feira.

- Resultados e classificação da 1ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Arsenal - Leicester 4 - 3

- Sábado:

Watford - Liverpool 3 - 3

West Bromwich - AFC Bournemouth

Chelsea - Burnley

Crystal Palace - Huddersfield Town

Everton - Stoke

Southampton - Swansea

(13h30) Brighton and Hove Alb - Manchester City

- Domingo:

(09h30) Newcastle - Tottenham

(12h00) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 3 1 1 0 0 4 3 1

2. Liverpool 1 1 0 1 0 3 3 0

. Watford 1 1 0 1 0 3 3 0

4. Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Leicester 0 1 0 0 1 3 4 -1

. Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0

. Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0

. Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0

. Brighton and Hove Alb 0 0 0 0 0 0 0 0

. Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0

. Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0

. Huddersfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0

. Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

. Stoke 0 0 0 0 0 0 0 0

. Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0

. West Bromwich 0 0 0 0 0 0 0 0

. AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0

* AFP