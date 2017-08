Litoral de SC terá pico de maré alta no fim da tarde desta sexta-feira

Ressaca + maré astronômica 11/08/2017 | 10h40 Atualizada em

A maré astronômica, os ventos fortes na direção Nordeste com rajadas de 50 a 80 km/h e as ondas de até 4 metros vão provocar um pico de maré alta no final da tarde desta sexta-feira, 11, no litoral de Santa Catarina. Nas regiões mais baixas, além da condição de ressaca, há risco de alagamentos. São Francisco do Sul e Florianópolis são as cidades que devem registrar o fenômeno com maior intensidade.

A maré alta deve acontecer no intervalo entre as 16h e 18h. Na tábua de marés da Epagri Ciram, São Francisco do Sul terá 1,6 metros às 18h24min, Itajaí terá 1 metro às 16h55min, Florianópolis terá 1,2 metros às 16h56min, e Imbituba terá 0,5 metro às 16h02min. Confira a previsão em detalhes:

Foto: Epagri Ciram / Reprodução

A Defesa Civil recomenda atenção especial aos locais que costumam registrar o fenômeno, como: rodovia Diomício Freitas, CentroSul e praias do Sul da Ilha, em Florianópolis, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí e Joinville. A navegação e a pesca seguem comprometidas, inclusive nos próximos dias, conforme aviso do órgão estadual.

Água entrou em alguns restaurantes do Sul da Ilha

Na noite de quinta-feira, 10, houve outro pico de maré alta. Conforme proprietários de restaurantes do Sul da Ilha de Santa Catarina, a água do mar chegou a adentrar algumas localidades. Na manhã desta sexta-feira, no entanto, não havia registros de alagamentos, nem estragos.

— A maré estava baixando agora de manhã, mas sei que à noite chegou a bater no barranco — contou Pedro Mesquita, que tem um estabelecimento no Balneário dos Açores.

No Litoral Norte de SC, a ressaca fechou o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. Além disso, um bar flutuante em Porto Belo foi arrastado pela correnteza até a areia.

