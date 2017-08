Seul 14/08/2017 | 19h33

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, foi informado sobre o plano para disparar mísseis contra a ilha de Guam, uma base aérea e naval americana, informou a agência de notícias estatal de Pyongyang nesta terça-feira.

Kim "analisou o plano durante um longo tempo" e "discutiu" o tema com as autoridades militares durante uma inspeção ao Comando de Forças Estratégicas, que está a cargo do programa de mísseis, indicou a agência oficial KCNA.

* AFP