Lenda do xadrez, Gary Kasparov deixa aposentadoria após 12 anos

Saint Louis 14/08/2017 | 15h58

O tempo passou, o cabelo mudou de cor, mas a aura de vencedor ainda paira sobre o russo Garry Kasparov, lenda do xadrez que deixou a aposentadoria de lado para disputar o torneio "Rapid and Blitz", a partir desta segunda-feira, para vencer novos jogadores ou passar o bastão.

12 anos depois de trocar o tradicional jogo pelo combate político com o presidente Vladmir Putin, Kasparov disse que vai entrar "chutando e lutando" na competição realizada em St Louis, no estado americano de Missouri.

"Eu entendo que isso é sério. Eu vou ser a presa mais desejada da história do xadrez", comentou Kasparov.

O enxadrista dominou o esporte entre 1985 e 2000. Desde sua aposentadoria no torneio de Linares, na Espanha, em março de 2005, o russo deixou muitos fanáticos do xadrez com saudades.

O convite aceito para o evento nos Estados Unidos foi uma agradável surpresa. O torneio é realizado pouco antes do Sinquefield Cup, competição anual considerada uma das maiores da turnê mundial do esporte.

Kasparov se tornou o jogador de xadrez mais novo a conquistar o título mundial, aos 22 anos, em 1985. Agora tem 54 anos, 10 a mais do que a idade em que os enxadristas profissionais normalmente se aposentam.

O russo fez questão de dizer, em publicação no Facebook, que a participação "não é o fim da minha aposentadoria, mas um hiato de cinco dias". Kasparov acrescentou que não tem planos para jogar depois do evento.

Entre segunda e sexta-feira, o russo vai enfrentar grandes jogadores, como o compatriota Sergey Karjakin.

"Jogar contra ele era um dos meus sonhos", falou Karjakin, colocando Kasparov entre "um dos melhores jogadores da história".

O atual líder do ranking, o norueguês Magnus Carlsen, não vai participar da competição.

Ainda assim, a volta da "Besta de Baku" criou impacto explosivo no jogo.

- 'Ver ele jogar' -

"Todo mundo está falando sobre isso", comentou o enxadrista americano Alejandro Ramirez à AFP. "Pessoas estão viajando da Índia e da China para ver ele jogar", acrescentou.

O domínio ao longo dos anos transformou Kasparov "em um ícone cultural", indicou Ramirez, campeão da US Open e técnico de xadrez da Saint Louis University.

"Sua contribuição para a teoria do xadrez e nosso entendimento sobre o esporte ainda ressoa até hoje", comentou Ramirez.

A questão é saber se Kasparov tem chances reais de vitória, depois de tantos anos fora das competições.

"Garry Kasparov sempre teve espírito lutador e é extremamente competitivo", revelou Ramirez, antes de acrescentar que "ele vai enfrentar uma competição muito dura, com alguns dos melhores do mundo".

Kasparov pediu para os fãs controlarem as expectativas: "aos 54 anos, tenho a mesma esperança de jogar xadrez como quando tinha 40 anos do que de recuperar o cabelo de quando tinha 20".

A alta velocidade do torneio de St Louis pode ser um obstáculo para o veterano, que vai encontrar adversários especializados no acelerado estilo da competição.

"Eu espero que ele brigue pelas melhores posições, mas ficaria surpreso se ele vencesse tudo", comentou Ramirez, de 29 anos e mestre enxadrista desde os 15.

- 'Aura incrível' -

Mas em um torneio que conta com quatro dos 10 melhores enxadristas do mundo, Kasparov não deve ser considerado um adversário fraco, indicou o francês Sylvain Ravot.

"Sua noção de jogo, paixão por vitória, experiência e reflexos devem ajudá-lo a ir bem. Quem sabe até termine entre os três melhores, mesmo que seja mais difícil para ele" comentou Ravot. O francês atribuiu a Kasparov uma "aura incrível".

Kasparov vai jogar pelo amor ao esporte. O prêmio da competição é de 150.000 dólares, mas o Grand Master já indicou que vai doar qualquer bonificação que receber para promover o xadrez na África.

Kasparov já voltou da aposentadoria uma vez, em amistoso contra o britânico Nigel Short, em 2015. Na época, o russo estava há 10 anos sem competir, ma não decepcionou, vencendo por 8 a 1.

* AFP