Lazio surpreende Juventus e conquista Supercopa da Itália

Roma 13/08/2017 | 18h01

A Lazio conquistou a Supercopa da Itália, neste domingo, depois de surpreender e vencer a Juventus por 3 a 2 nos últimos segundos do jogo, disputado no Estádio Olímpico de Roma e com dois gols do argentino Paulo Dybala.

Do outro lado, a Lazio também contou com dois gols de Ciro Immobile. O primeiro de pênalti, aos 31 minutos do primeiro tempo, e o segundo aos 7 da segunda etapa.

Perdendo por dois gols de diferença, a Velha Senhora precisou contar com o talento individual de seu principal jogador para tentar renascer na partida. Dybala conseguiu o empate com um gol aos 40 e outro, de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo.

No entanto, o jovem Alessandro Murgia conseguiu tirar a igualdade a poucos segundos do final do jogo, já aos 50 minutos. O gol definiu a vitória da Lazio e o primeiro título da temporada italiana para o time da capital.

* AFP