Lateral do Avaí, Capa "dobra o gás" na primeira Série A da carreira

Na elite 09/08/2017 | 13h57 Atualizada em

Capa é um dos atletas que têm no Avaí a primeira chance de disputar a elite do futebol nacional. No clube desde o ano passado, na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o lateral se consolidou no lado esquerdo. Para manter a titularidade com a subida de divisão, o atleta garante que teve de aumentar bastante o esforço dentro de campo.

— Difícil é (jogar a primeira Série A), mas o Brasileiro tem equipes qualificadas. Temos que dar o gás dobrado. Para mim está bom, conseguindo desempenhar um bom futebol e quero melhorar ainda mais — conta o lateral-esquerdo.

Entrega recompensada com presença entre os titulares. Até agora, esteve ausente em apenas um jogo, suspenso na vitória sobre o Cruzeiro (na 16ª rodada). Neste sábado, às 19h, vai para sua 19ª partida na Série A, diante do Vitória, fora de casa.

— Temos de mudar a postura não só contra o Vitória, mas contra todos os adversários, porque ficamos abaixo no turno. O (técnico Vagner) Mancini conhece bem nossa equipe, trabalhou na Chapecoense. Mas o Claudinei (Oliveira, treinador do Avaí) tem estudado muito a equipe deles.

Acesse a tabela do Brasileirão Série A



Leia mais notícias sobre o Avaí