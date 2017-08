Lacazette satisfeito com primeira partida oficial pelo Arsenal

Wembley 06/08/2017 | 17h32

O novo atacante do Arsenal Alexandre Lacazette julgou ter realizado uma boa estreia em seu primeiro jogo oficial pelo clube, neste domingo na vitória dos Gunners sobre o Chelsea no Community Shield.

"Foi bom para um começo. Mas não podemos parar numa vitória no Community Shield", afirmou o ex-atacante do Lyon, comprado pelo Arsenal por 53 milhões de euros.

Escalado como centroavante e contando com a ajuda no ataque de Iwobi e Welbeck, Lacazette chegou perto de abrir o placar, mas sua finalização de perna direita acabou esbarrando na trave do Chelsea, aos 22 minutos de jogo.

"Eu estava torcendo para a bola bater na trave e entrar", reagiu o jogador de 26 anos e autor de 28 gols na Ligue 1 na última temporada. "Hoje a bola não entrou, mas no futuro vai entrar. Não estou preocupado. É preciso continuar trabalhando e espero que no próximo jogo a bola entre".

"Lacazette está cada vez melhor", analisou o técnico do Arsenal, Arsène Wenger. "Ele ainda precisa se adaptar com a intensidade do jogo, mas ele teve um bom primeiro tempo. Acho que no geral ele fez uma partida interessante".

"Aqui você realmente tem que jogar 'box to box' (de área à área), então preciso me adaptar. Mas não me preocupo com isso, no decorrer do tempo isso vai vir", concluiu o atacante.

* AFP