Kassab realiza visita sigilosa em Santa Catarina para discutir a reforma política

O ministro Gilberto Kassab, que é também o presidente nacional do PSD, realizou uma visita sigilosa esta semana em Florianópolis. Reuniu-se com o governador Raimundo Colombo na Casa d'Agronômica, presentes os deputados federais João Paulo Kleinubing, João Rodrigues e Cesar Souza, e o presidente estadual do PSD, deputado Gelson Merisio.



O encontro não constou da agenda oficial e durou mais de três horas. Para os presentes, o ministro veio tratar da uma posição única da bancada federal catarinense nas discussões e votação da reforma política.

Ele antecipou que a adoção do Distritão nas próximas eleições está praticamente decidida. Deverá ser aplicada apenas nas eleições de 2018 e com caráter transitório. Já em 2022 seria introduzido o voto distrital misto, adotado com sucesso na Alemanha.

Outro tema da reunião foi a criação do Fundo Eleitoral, destinado a financiar as campanhas. O primeiro valor foi de R$ 4 bilhões, mas há quem defenda mais de R$ 5 bilhões já para o próximo ano.

Se aprovado, o Distritão beneficiará todos os detentores de mandatos, as lideranças e os candidatos com alguma visibilidade. Os dirigentes partidários terão poder ainda maior, pois definirão as listas de candidatos à Câmara e Assembleias Legislativas, que serão em número muito menor do que o atual sistema de voto proporcional.

O sr. Gilberto Kassab oxigenou também a candidatura de Gelson Merisio ao governo estadual em 2018.

Represando

A visita do ministro Gilberto Kassab objetivou também represar qualquer saída de deputados federais e estaduais do PSD para o DEM. A lei atual veta mudança partidária e só abre uma janela em março de 2018. Mas se a reforma política liberar, o deputado João Paulo Kleinubing deve se filiar ao DEM. Tem convites do presidente Agripino Maia, do presidente estadual Paulo Gouveia e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

PP: o terceiro

A eleição do novo diretório estadual do Partido Progressista em Santa Catarina poderá contar com três candidatos. O deputado federal Jorge Boeira divulgou a "Carta a Sociedade Catarinense" em que defende a renovação do comando do PP progressista em Santa Catarina. Lançou a candidatura do vereador Leonardo Piruka, o mais votado nas eleições municipais do ano passado em Balneário Camboriú, e vice-presidente da Juventude Estadual do partido. Os outros dois candidatos são o atual presidente, Esperidião Amin, e o deputado Silvio Dreveck.

Caixa-preta

Deputado Rogério Mendonça (PMDB), relator da PEC 72, que abre a caixa-preta do BNDES, emitiu parecer favorável. Prevê a abertura de informações sobre todos os empréstimos bilionários concedidos a várias empresas denunciadas na Lava-Jato. A matéria vai a votação na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana.

