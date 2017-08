Justiça turca manda prender 35 jornalistas por ligação com Gulen

Istambul 10/08/2017 | 06h15

A Justiça turca expediu, nesta quinta-feira (10), mandados de prisão contra 35 profissionais da imprensa no âmbito de uma investigação sobre seus vínculos com o suspeito de planejar a tentativa de golpe de 2016 no país, Fethullah Gulen - informou a agência de notícias pró-governo Anatolia.

Nove pessoas, incluindo ex-colaboradores, ou funcionários atuais de veículos de comunicação turcos, foram detidos esta manhã, relatou a Anatolia, acrescentando que essas pessoas estão sendo procuradas por "pertencimento a uma organização terrorista".

* AFP