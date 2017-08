Justiça suspende sistema de vistoria veicular pelo Ciasc

Moacir Pereira 09/08/2017 | 17h36 Atualizada em

O juiz Roberto Lepper, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Joinville, determinou em caráter liminar a suspensão do sistema de vistoria veicular realizado pelo portal do Centro de Informática e Automação do Estado (CIASC). A ação foi proposta por três empresas de vistoria veicular e teve adesão da Associação Catarinense de Vistoria Veicular-Acevis. Segundo a decisão, o Estado de Santa Catarina "admite que o sistema informatizado por ele adotado não se amolda ao que determina a portaria 130/2014 do Denatran". Em 15 dias, o sistema deve voltar a ser operado pelas empresas de tecnologia que atuavam de acordo com as normas do Denatran desde 2009.



Em caso de descumprimento da liminar, o magistrado estipulou multa diária de 100 mil reais. Desde abril deste ano, o CIASC vem operando o sistema do Detran, que assume nos autos não haver total segurança e nem mesmo as ferramentas para impedir possíveis fraudes.

De acordo com a Associação Catarinense de Vistoria Veicular (ACEVIS), desde a intervenção do Estado, o sistema que processa as informações dos veículos dos catarinenses se demonstra instável e inseguro, o que vem dificultando o trabalho das 280 empresas cadastradas para realizar o serviço.

