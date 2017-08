Jura Arruda: "É na história de meu pai que sustento minha existência e espelho o pai que ainda não sou"

Crônica 11/08/2017 | 08h01 Atualizada em

Aos 19, planejava filhos. Caiu-me à mão, certa vez, um dicionário de nomes. Não sei por quanto tempo me debrucei sobre aquelas páginas à procura dos mais sonoros ou de inspirado significado. Selecionei um ou outro, sem grande convicção, porque, apesar de planejar paternidade, não havia cronograma para o projeto.



Curioso que minha seleção trouxesse, em sua maioria, nomes femininos. Um desejo guardado no subconsciente, talvez? Não. Um desejo explícito: ser pai de menina. Não tenho explicação para isso, nem busco.



O tempo passou, a vontade foi sanada ou amenizada com a presença de sobrinhos com os quais tenho afinidade e amor eterno. Não me chamam de tio, mas por um apelido que me faz mais próximo deles e de tudo que traz felicidade: Juju. Quero estar com 70 anos e ser chamado de Juju por eles e por quem mais vier. É aí que vai residir minha jovialidade e resistir minha conexão com o mundo que me espreita do lado de fora.



Comemora-se, depois de amanhã, o Dia dos Pais, que é, sejamos francos, data para comércio vender, mais do que símbolo de amor e respeito. Cético, permito-me a data por amor aos meus e por oportunidade. Não é todo dia que oferecemos uma palavra de carinho, o Dia dos Pais nos permite; não é todo dia que nos reunimos e nos vemos com a bênção da irmandade, o convívio familiar permite; não é todo dia que olhamos para trás e entendemos o que somos; nem é todo dia que seu Domingos faz a receita de feijoada que aprendeu com seu pai e que é tradição há anos no segundo domingo de agosto.



É na história de meu pai que sustento minha existência e espelho o pai que ainda não sou. Ensinou-me com seus erros, e mais com seus acertos. Nunca ousou perfeição, mas soube ao seu modo dar-nos diretrizes para alçarmos voos e manter integridade. Do seu jeito, deu-nos chão para pisar e deixou-nos livres para escolher caminhos.



Não sou pai porque fiz escolhas. Não me dói, dá desconforto. Quem sabe um dia!? Quem sabe como meu pai!? Quem sabe dê ao meu filho um nome cheio de significados!? Quem sabe em outra data!?