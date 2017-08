Juan é punido pelo STJD e desfalca o Avaí contra o Vitória, neste sábado

Na elite 09/08/2017 | 16h42 Atualizada em

Juan vai desfalcar o Avaí na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O atleta foi julgado na tarde desta quarta-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, pela 17ª rodada da competição. O gancho foi de duas partidas. Como cumpriu a suspensão automática, resta um jogo para ficar de fora.

O Avaí vai enfrentar o Vitória às 19h deste sábado e, a princípio, sem o camisa 55.

De acordo com o relato do árbitro Anderson Daronco, na partida realizada no estádio do Palmeiras, o meia levou o cartão amarelo por falta sobre adversário e, em seguida, reclamou da marcação de forma acintosa, com xingamento ao homem do apito, o que gerou o cartão vermelho. Juan foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre ofensas.

Juan esteve ausente do treinamento azurra na manhã desta quarta para fazer participar do julgamento. No julgamento, a defesa desqualificou a denúncia para o artigo 258 do CBJD, que descreve sobre atitude contrária para com presentes, no campo ou arquibancada.

Acesse a tabela do Brasileirão Série A



Leia mais notícias sobre o Avaí