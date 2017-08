Jovem que causou atropelamento na Lagoa da Conceição recebe pena de 3 anos em regime aberto

JÚRI 08/08/2017 | 19h15

Apontado pelo Ministério Público como responsável pelo atropelamento que deixou Luiz Phelipe da Rosa com sequelas graves, na Lagoa da Conceição, Daniel Petkov foi condenado nesta terça-feira a 3 anos e 4 meses de prisão em regime aberto. A sentença acontece 4 anos após o crime, que ocorreu na madrugada de 11 de outubro de 2013 na Avenida das Rendeiras. Daniel foi denunciado por tentativa de homicídio, permaneceu em liberdade ao longo do processo e poderá recorrer em liberdade.

Durante esse período, Daniel ficará impedido de dirigir. A decisão é do juiz Marcelo Volpato, após manifestação do Tribunal do Júri porque o juiz Paulo Marcos de Faria entendeu que houve intenção de matar. A pronuncia do julgamento ocorreu em 2015, mas a defesa recorreu da decisão, o que adiou a data do júri.

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, o atropelamento ocorreu após uma festa. Daniel teria sido hostilizado por um grupo de pessoas e agredido por um deles. Minutos após a agressão, ele teria retornado de carro e atropelado duas pessoas em alta velocidade.

Uma das vítimas seria o agressor, que não foi identificado. A segunda vítima é Luiz Phelipe da Rosa que perdeu a movimentação funcional dos braços e das pernas, ficou com sequelas cognitivas e incapacitado de trabalhar.

A defesa alegou ausência de dolo (intenção de matar) e questionou a descrição dos fatos na denúncia. Em depoimento ao MP, Daniel disse que foi agredido com socos e que bateram no carro dele. O acusado relatou que acelerou para sair do local e que procurou um posto policial após jogarem garrafas e pedras contra o veículo dele.

Uma das testemunhas ouvidas no processo disse que a confusão teria sido provocada pelo acusado, que foi agredido e depois retornou com o carro.