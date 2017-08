Joel é vetado pelo DM, e Avaí terá três desfalques para enfrentar o Vitória

Série A 11/08/2017 | 15h40 Atualizada em

Antes dois, o Avaí terá um terceiro desfalque na equipe para enfrentar o Vitória, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Joel se junta ao volante Judson e ao meia Juan e fica de fora da formação para o encontro das 19h deste sábado, no Barradão. Enquanto os atletas de meio de campo são baixas por suspensão, o camaronês é ausência por veto do departamento médico.

O camisa 99 teve o diagnóstico de lesão muscular na coxa direita. Judson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Juan cumpre suspensão de pena pelo Superior Tribuna de Justiça Desportiva (STJD), em punição pela expulsão no confronto em que o Avaí foi derrotado pelo Palmeiras, na 17ª rodada do torneio nacional.

Luan é substituto de Judson. Sem Juan e Joel, o técnico Claudinei Oliveira pretende formar o tridente de frente com Willians e Romulo, com Junior Dutra sendo o único remanescente no setor em relação à formação do empate em 0 a 0 com o Santos, no domingo passado.

— Quando você perde três jogadores de uma vez, muda. Vamos manter as características, mas você perde a qualidade e a cadência do Juan, o Joel segurava bem a bola na frente, ele teve um desconforto e vai ser preservado nesse jogo, e o Judson tinha ritmo. Mas não vamos lamentar, vamos dar confiança. Willians é contestado, mas tem duas assistências em 340 minutos de Série A, um jogador competitivo, vai fazer um grande jogo, conhece o clube. Não vamos mudar o Dutra, deixar o Romulo por dentro e esperar fazer um bom jogo — comentou o treinador azurra.

A equipe vai começar o embate contra o Vitória com: Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Luan, Simião e Pedro Castro; Junior Dutra, Willians e Romulo. Esta foi a formação do treinamento apronto, na manhã desta sexta-feira. Claudinei trabalhou a bola parada na atividade antes da viagem para o compromisso em Salvador.

