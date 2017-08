Japão lança 'hand spinner' de luxo, que gira por mais de 12 minutos

Fujisawa 09/08/2017 | 17h05

Uma empresa japonesa especializada em componentes de precisão lançou uma versão do 'hand spinner', brinquedo que virou febre em todo o mundo, capaz de girar três vezes mais que a maioria dos modelos no mercado.

O brinquedo, vendido como um "aliviador de estresse", tem um rolamento no centro e é projetado para girar sem esforço com o movimento de um dedo.

Quando viram o sucesso dos modelos clássicos do 'hand spinner' entre as crianças e adolescentes, os técnicos da empresa NSK Micro Precision, subsidiária da NSK, viram uma oportunidade de construir esses brinquedos a partir dos rolamentos da companhia, utilizados em satélites e discos duros, entre outras máquinas.

O objeto circular dourado, batizado de 'Saturn Spinner', que se parece com um timão, é montado com "um dos rolamentos da empresa com a rotação mais fluida, um modelo similar ao utilizado nos discos duros", detalha o presidente da companhia, Toshikazu Ishii.

Para chegar a uma rotação contínua que exceda 12 minutos - duas a três vezes mais que a maioria dos modelos de 'hand spinner' do mercado - é necessário gerar e manter uma grande força centrífuga, segundo Ishii.

Para aumentar a força centrífuga "acrescentamos peso na parte exterior do círculo", explica.

O segredo está no design, diz Ishii. O dispositivo tem uma estrutura pesada de latão e um rolamento de esferas de alumínio leve, para aumentar a força centrífuga.

Assim como acontece com os componentes eletrônicos, os 'Saturn Spinner' são fabricados em uma "sala branca" da fábrica de Fujisawa, nos arredores de Tóquio, um ambiente esterilizado.

Nesta sala, os funcionários, que primeiro devem passar por uma "ducha de ar" para tirar a poeira, trabalham com uniformes brancos, usam luvas, máscaras e touca. É fundamental evitar que o movimentos das esferas dos rolamentos sejam afetados por alguma sujeira.

Os 'Saturn Spinner' são testados um por um, e os que não giram por mais de 12 minutos são desmontados, limpos e remontados, para serem testados novamente até alcançarem o padrão estabelecido para serem distribuídos.

O dispositivo da empresa testado pela AFP, que em três tentativas parou de girar após 10 minutos, conseguiu girar por 13 minutos e 35 segundos na quarta tentativa.

O 'hand spinner' de luxo japonês não é barato. O preço é de 17.280 ienes (cerca de US$ 157), enquanto a maioria dos modelos disponíveis no mercado custam cerca de US$ 12 ou menos.

O acessório apareceu nos Estados Unidos nos anos 1990 e tem reputação de ter fins terapêuticos, particularmente entre pessoas autistas ou hiperativas. Mas foi só há alguns meses que sua popularidade experimentou um aumento repentino.

