Tóquio 10/08/2017 | 00h25

O governo japonês afirmou nesta quinta-feira que "jamais poderá tolerar as provocações" da Coreia do Norte, após Pyongyang ameaçar atacar a ilha americana de Guam, no Pacífico.

"Apelamos firmemente à Coreia do Norte para que leve a sério as reiteradas advertências da comunidade internacional, acate as resoluções da ONU e se abstenha de realizar novas provocações", disse o porta-voz do governo japonês Yoshihide Suga.

* AFP