Japão ativa sistema antimísseis diante de ameaça da Coreia do Norte

Tóquio 12/08/2017 | 01h21

O Japão ativou neste sábado seu sistema de defesa antimísseis Patriot, após a Coreia do Norte ameaçar a ilha americana de Guam com um ataque de mísseis sobre o território japonês.

O ministério da Defesa começou a ativar o sistema de proteção aérea Patriot 3 (PAC-3) em Shimane, Hiroshima e Kochi, no oeste do Japão, localidades que segundo Pyongyang poderão ser sobrevoadas por seus mísseis em direção à Guam.

O Japão também se dispunha a ativar o sistema de defesa antimísseis em Ehime, segundo a agência estatal NHK.

Imagens da TV japonesa mostraram veículos militares transportando plataformas de mísseis e outros elementos do sistema de defesa entrando na base japonesa de Kochi antes do amanhecer.

O governo espera poder completar neste sábado a ativação do sistema antimísseis no oeste do arquipélago, revelou a agência Kyodo News, citando o ministério da Defesa.

A tensão regional aumentou nos últimos dias em meio às ameaças de Washington e Pyongyang. O presidente americano, Donald Trump, advertiu que a Coreia do Norte "realmente lamentará" qualquer ação hostil contra os Estados Unidos.

Yoshihide Suga, porta-voz do governo japonês, declarou esta semana que o Japão "jamais vai tolerar" as provocações da Coreia do Norte e afirmou que Tóquio adotará "medidas".

* AFP