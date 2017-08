Jamaicano McLeod conquista ouro nos 110m com barreira em Londres

Mundial 07/08/2017 | 18h11 Atualizada em

O jamaicano Omar McLeod, campeão olímpico no Rio, conquistou o título mundial dos 110 metros com barreira com tempo de 13 segundos e quatro centésimos, superando o russo Serguei Shubenkov (13.14) e o húngaro Balazs Baji (13.28), nesta segunda-feira (7) em Londres.

McLeod, que chegou à Inglaterra como único corredor com tempo abaixo dos 13 segundos (12.90), confirmou seu domínio sobre os adversários, o que já havia feito no Rio e no Mundial indoor, em 2016.

O jamaicano destronou assim o russo Shubenkov, campeão mundial em 2015 que nesta edição, correndo como neutro, devido à polêmica de doping na Rússia, ficou com a prata.

Na final do salto triplo feminino, o público londrino pôde assistir a duelo intenso e parelho entre a venezuelana Yulimar Rojas, que ficou com o ouro, e a colombiana Caterine Ibarguen, prata.

A prova acabou tendo conotação de passagem de bastão entre duas gerações, já que Rojas, de apenas 21 anos, conquistou assim seu primeiro título mundial, um ano após ficar com a prata nos Jogos do Rio, vencidos por Ibarguen, de 33 anos.

O pulo vencedor da venezuelana foi de 14,91m, enquanto Ibarguen teve como melhor marca 14,89. O bronze pertence a cazaque Olga Rypakova (14m77cm), campeã olímpica em 2012.

Já nos 1.500m feminino, uma disputa acirrada entre grandes nomes do esporte terminou com a vitória da queniana Faith Kipyegon (4:02.59). A prata ficou com a americana Jennifer Simpson (4:02.76), que buscou o pódio com uma incrível arrancada nos últimos 100 metros. Caster Semenya, da África do Sul, foi bronze (4:02.90).

Mais cedo, a polonesa Anita Wlodarczyk, atual bicampeão olímpica, revalidou seu título mundial do lançamento do martelo, com uma marca de 77m90cm, após um início complicado de prova.

Com a vitória, Wlodarczyk, de 31 anos e detentora do recorde mundial da modalidade (82,98 m), se tornou tricampeão do mundo (2009, 2015, 2017).

A polonesa superou a chinesa Wang Zheng, que teve como melhor lançamento 75m98cm. A medalha de bronze ficou com outra polonesa, a jovem Malwina Kopron, de 22 anos (74m76cm).

Wlodarczyk começou a prova aparentando dificuldades, queimando os três primeiros lançamentos antes de conseguir a marca vencedora de 77m90cm, longe de seu próprio recorde mundial.

