Itajaí: MP instaura inquérito para apurar devolução de dinheiro retido em cartões de transporte coletivo

O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar o ressarcimento do dinheiro retido nos cartões SIM dos usuários da Coletivo Itajaí, que deixou de prestar o serviço de transporte público na cidade na semana passada. O promotor Maury Viviani notificou a empresa e os sócios para que enviem, em 10 dias úteis, um relatório que mostre qual o valor dos créditos retidos e a forma de ressarcimento.

A notificação também pede que a empresa comprove a devolução do dinheiro aos usuários em até 10 dias. Caso a Coletivo Itajaí não cumpra o que foi determinado, o Ministério Público deverá propor uma ação civil pública e pode responsabilizar criminalmente a empresa por retenção de valores.



Em silêncio



A Coletivo ainda não informou como vai ocorrer a distribuição de senhas para recadastramento dos usuários que têm dinheiro a receber a partir desta sexta. Muita gente aguarda na fila nesta manhã _ tanto pessoas que têm senha de atendimento, quanto as que não têm.

A falta de clareza levou o Procon a decidir entrar com uma ação coletiva para resguardar os direitos do consumidor _ o que deve ocorrer nos próximos dias.