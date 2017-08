Inundações deixam 175 mortos na Índia, Nepal e Bangladesh

Katmandu 14/08/2017 | 07h47

Ao menos 175 pessoas morreram e milhares foram obrigadas a abandonar suas casas na Índia, Nepal e Bangladesh em consequência das inundações e deslizamentos provocados pelas chuvas de monção.

As fortes chuvas dos últimos três dias deixaram 80 mortos no Nepal, 73 nas regiões norte e leste da Índia e 22 em Bangladesh.

No domingo, um enorme deslizamento de terra em uma região montanhosa da Índia arrastou dois ônibus, uma tragédia que deixou 46 mortos.

Quase 200.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e procurar abrigo em acampamentos de emergência em Assam, nordeste da Índia, anunciaram as autoridades.

No estado de Bihar, leste da Índia, na fronteira com o Nepal, 15.000 pessoas abandonaram suas casas.

No Nepal, 21.000 pessoas deixaram a região afetada e 48.000 residências foram atingidas pelas inundações.

As equipes de emergência tentavam alcançar as zonas mais remotas do Nepal, onde o ministério do Interior anunciou um balanço de 36 desaparecidos.

Em Bangladesh, as inundações mataram 22 pessoas e o governo mobilizou o exército para consolidar vários diques na região norte do país.

