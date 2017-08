Inter de Milão contrata lateral brasileiro Dalbert

Roma 09/08/2017 | 14h29

O lateral brasileiro Dalbert Henrique, de 23 anos, assinou contrato de cinco temporadas com a Inter de Milão nesta quarta-feira, segundo confirmação do Nice à AFP.

"É uma transferência recorde para o Nice. A Inter comprou 90% do direitos do jogador por 29 milhões de euros. Nossos 10% têm um preço garantido, como um bônus", explicou à AFP Julien Fournier, diretor geral do Nice.

Dalbert chegou ao clube francês em julho de 2016, depois de passagem pelo Vitória de Guimarães português e transferência de 2 milhões de euros.

Trata-se da maior venda da história do Nice, superando os 17 milhões de euros pagos pelo Leicester por Nampalys Mendy, em 2016.

Dalbert jogou 33 jogos na Ligue 1 na última temporada, ajudando o Nice a terminar na terceira posição, atrás do campeão Monaco e do Paris Saint-Germain.

* AFP