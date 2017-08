Insatisfeito no Figueirense, Bruno Alves pede para não viajar e indica saída do clube

De saída 14/08/2017 | 13h04 Atualizada em

Após sete anos de clube, o zagueiro Bruno Alves não deve mais vestir a camisa do Figueirense. Nesta segunda-feira, o jogador pediu para não viajar com o grupo para Recife, segundo informações do repórter Kadu Reis, da CBN Diário. Ele estaria insatisfeito com os atrasos salariais e as poucas oportunidades que tem recebido no time. De acordo com o jornalista, o empresário do atleta pretende acionar a Justiça para ter o vínculo com o Figueira encerrado.

O zagueiro chegou ao Orlando Scarpelli em 2010, para atuar nas categorias de base. Levado ao grupo principal, ele teve boas atuações no Figueirense durante o Brasileirão da Série A e chegou a ser capitão da equipe. Este ano, na Série B, a situação mudou e, além dos atrasos no salário, Bruno perdeu espaço com os técnicos Marquinhos Santos, Márcio Goiano e Marcelo Cabo. O último jogo dele com a camisa do Figueira foi no sábado, no empate em 1 a 1 com o Goiás, em casa.

O destino do jogador ainda não foi revelado. Segundo o repórter da CBN Diário, a Chapecoense demonstrou interesse, mas Bruno o futebol internacional é uma das possibilidades de Bruno Alves.

Bruno Alves não deve jogar mais pelo Figueirense. Insatisfeito com sua situação no clube, busca acordo para sair e fechar com outra equipe. — Kadu Reis (@kadureiss) August 14, 2017





Segundo o empresário de Bruno Alves, sua nova equipe ainda não está definida. Acertando saída do Figueira, irá fechar com novo time. — Kadu Reis (@kadureiss) August 14, 2017

