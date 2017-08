Ingressos para Figueirense x Goiás começam a ser vendidos nesta quinta-feira

Série B 09/08/2017 | 18h07 Atualizada em

O Figueirense abre nesta quinta-feira as bilheterias para começar a vender os ingressos para o jogo contra o Goiás, no sábado. Como no domingo é Dia dos Pais, o clube faz uma promoção especial para os sócios: Figueira em família. O associado que comparecer com o seu pai ou seu filho, apresentando a sua carteirinha, os dois terão acesso ao estádio. A partida diante do Goiás está marcada para as 19h e é válida pela primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Menores de 12 anos pagam R$ 40,00 (setor A) e R$ 15,00 (demais setores). É obrigatório apresentar RG ou Certidão de Nascimento, juntamente com RG ou CNH dos pais, na bilheteria e na entrada no estádio. Para os torcedores que não são sócios, o valor para a cadeira coberta, setor A, é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Os demais setores, cadeira descoberta, custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

A torcida visitante terá espaço no setor E, cadeira descoberta, ao custo de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Somente o titular ou alguém com procuração pode comprar e ter o desconto de meia-entrada. É obrigatório apresentar documentação na hora da compra e da entrada ao estádio.

As entradas, tanto para a torcida local quanto para os visitantes, serão vendidas das 12 às 18h na bilheteria C do Orlando Scarpelli nesta quinta. Na sexta, a bilheteria C abre das 9h às 18h e, no sábado, das 9h às 19h45min. Porém, no dia do jogo, os torcedores do Figueira compram os ingressos na C e os visitantes na bilheteria da Avenida Santa Catarina (portão 16).



