Indonésia vai comprar caças russos com óleo, café e chá

Jacarta 08/08/2017 | 07h03

A Indonésia vai adquirir 11 caças russos em troca de óleo de palma, café e chá, aproveitando as novas sanções internacionais contra a Rússia, anunciou o ministério do Comércio de Jacarta.

O governo indonésio assinou na semana passada com a Rússia um protocolo de acordo que prevê a compra de 11 caças Sukhoi em troca de produtos de primeira necessidade, informou Marolop Nainggolan, porta-voz do ministério.

"A ideia foi proposta no ano passado e algumas pessoas sugeriram que a Indonésia deveria negociar os jatos com suas principais commodities", declarou Nainggolan à AFP.

No início do mês, União Europeia e Estados Unidos adotaram novas sanções econômicas contra a Rússia, pela anexação da região ucraniana da Crimeia e pela suposta interferência na eleição presidencial americana.

As sanções podem ser uma boa notícia para a Indonésia, afirmou o ministro do Comércio do país asiático, Enggartiasto Lukita.

"É uma oportunidade que não devemos perder de vista", declarou Lukita na semana passada em Moscou.

O acordo, que será implementado pelo conglomerado russo Rostec e pelo grupo PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, pode abrir o caminho para outros negócios bilaterais nas áreas de energia e aviação civil.

O anúncio do acordo acontece no dia em que o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, inicia uma visita de dois dias a Indonésia.

* AFP