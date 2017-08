Imprensa mundial destaca homenagens do Barcelona à Chapecoense e atuação de Messi

Repercussão 07/08/2017 | 18h35 Atualizada em

A Chapecoense perdeu por 5 a 0 para o Barcelona no Troféu Joan Gamper, nesta segunda-feira. Além do placar, a imprensa internacional também destacou as homenagens do clube espanhol ao visitante. Assim como a atuação de Messi, tido pelos veículos da Catalunha como o principal jogar do encontro.

O Mundo Deportivo apontou que o jogo foi uma "homenagem de Messi à Chapecoense". Outro veículo de imprensa especializado em esporte da Catalunha, o Sport disse que a goleada ocorreu em um "Joan Gamper emotivo", por conta da tragédia ocorrida com o clube e jornalistas no final de novembro do ano passado. O Marca, também da Espanha, disse que a "homenagem foi à base de gols".

O Olé, da Argentina, falou em uma homenagem em grande estilo por parte dos barcelonistas. O A Bola, de Portugal, se limitou ao placar final e à conquista do Barça. A Gazzetta dello Sport, jornal especializado da Itália, tinha o encontro como principal destaque de sua edição online e lembrou dos sobreviventes do acidente em novembro passado, como Neto e Follmann, que foram saudados antes da bola rolar.

