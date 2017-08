Imprensa francesa aponta que Girotto, da Chapecoense, está próximo de transferência ao Nantes

Outro destino 08/08/2017 | 20h03 Atualizada em

O volante Andrei Girotto pode não retornar da viagem com a Chapecoense da viagem à Europa. A imprensa esportiva francesa destaca que o atleta de 25 anos está muito próximo de acerto com Nantes para uma transferência. De acordo com o jornal Ouest-France, da região noroeste do país, o atleta está desde a noite desta terça na cidade da França para realizar exames médicos e assinar com o clube.

O L'Equipe também informa do interesse da equipe comandada por Claudio Ranieri (campeão da edição retrasada da Liga Inglesa pelo Leicester City). Porém, o veículo especializado em esportes aponta que Andrei Girotto também interessa ao Sevilla, da Espanha.

Depois de perder por 5 a 0 para o Barcelona no Camp Nou, pelo troféu Joan Gamper e na última segunda, a Chapecoense fez jogo-treino com o Lyon, da França, nesta terça, por 2 a 1. A delegação verde viaja para o Japão para enfrentar o Urawa Red Diamonds, pela decisão da Copa Suruga, no dia 15.

