Homem que assassinou companheira a facadas em Biguaçu é preso preventivamente

Cinco dias após ter assassinado a mulher a facadas, o entregador de lanches Isac da Costa, de 32 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça catarinense na sexta-feira, 11. O crime aconteceu na residência do casal em Biguaçu, na Grande Florianópolis, no último domingo, e foi testemunhado por duas filhas de 3 e 16 anos da vítima, Viviane Monteiro, de 35 anos. O assassino teria assumido a autoria da morte da esposa, não sem antes fugir da cena do crime, mas mesmo assim havia sido liberado pela Polícia Civil na sequência.

O delegado da Polícia Civil de Biguaçu, Cristiano Souza, foi o responsável pelas diligências que resultaram na prisão de Isac. Procurado pela reportagem na manhã deste sábado para prestar mais informações sobre a prisão preventiva, Souza não atendeu às ligações da reportagem. O assassino aguarda uma vaga no sistema prisional de Santa Catarina na Central de Plantão Policial em São José.

De acordo com a polícia, o motivo do assassinato, que teria acontecido após uma briga, seria ciúmes. Ao delegado responsável pela investigação, Isac teria dito que o que fez "não tinha justificativa". O crime se enquadra como feminicídio, de acordo com a Lei 13.104/2015, e deve ter agravante na pena por ser cometido em frente às descendentes da vítima.

Segundo apuração preliminar da polícia, Costa e Viviane passaram a noite de sábado e a madrugada de domingo em uma festa na casa do vizinho. Ao chegarem em casa, o marido teria iniciado uma discussão por ciúmes. No calor da discussão e sob efeito de bebida alcoólica, ele desferiu vários golpes contra o corpo da mulher com uma faca de 30 centímetros.



O assassinato teria sido cometido na frente da filha de 15 anos de Viviane. Uma criança de três anos, que é filha do casal, não teria presenciado o momento do crime, mas encontrou a mãe morta. Vizinhos relataram que viram Costa fugindo com as roupas sujas de sangue.



Segundo a polícia, Viviane não havia registrado boletim de ocorrência contra o companheiro com quem se relacionava há cinco anos e era casada há três. As meninas receberam atendimento do Conselho Tutelar e foram acolhidas por uma vizinha.



A repercussão do assassinato de Viviane parece ter encorajado outras mulheres a denunciaram a violência que sofrem dentro de casa a fim de evitar desdobramentos tão graves. Desde então, os registros de boletins de ocorrência têm sido expressivos na delegacia de Biguaçu.

