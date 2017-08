Homem é morto a tiros na BR-101 em Itajaí

Litoral 09/08/2017 | 10h06 Atualizada em

Um homem de 34 anos foi morto a tiros no início da manhã desta quarta-feira às margens da BR-101 em Itajaí.



Segundo a Polícia Militar do município, o homem foi encontrado morto com cinco tiros disparados pelas costas em frente à uma madeireira que fica às margens da rodovia, no sentido de quem vai a Florianópolis.



Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha antecedentes criminais e foi encontrada ao lado de uma moto Honda Biz. O Instituto Geral de Perícias esteve no local e a Polícia Civil deve investigar o caso.