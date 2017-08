Homem é encontrado com lesões graves em terreno baldio de Joinville

Polícia 12/08/2017 | 11h05 Atualizada em

Homem foi encontrado com lesões graves em um terreno baldio no bairro Jardim Iririú, em Joinville, na manhã de sábado

Foto: Maurício Schell / Divulgação

Um homem foi encontrado com lesões graves em um terreno baldio no bairro Jardim Iririú, em Joinville, na manhã deste sábado (12). A vítima foi localizada por populares na Rua Frontin. Eles acionaram a Polícia Militar (PM) por volta das 8h20.

No local, o Instituto Geral de Perícias (IGP), apurou as circunstâncias da ocorrência e, a princípio, acredita se tratar de uma tentativa de homicídio com golpes de pedras.



De acordo com a PM, o homem apresentava lesões graves e foi levado pela ambulância da PM com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital São José.

A instituição hospital não confirmou a identidade do homem e não informou o estado de saúde da vítima.