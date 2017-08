Homem confessa ter matado mulher na frente das filhas, em Biguaçu 

Feminicídio 07/08/2017 | 18h39 Atualizada em

Isac da Costa, de 32 anos, suspeito de matar a mulher na frente das filhas em Biguaçu, apresentou-se à polícia na tarde desta segunda-feira, disse a Polícia Civil. As informações são do G1 SC.



Em depoimento, ele confessou o crime, afirmou que ingeriu bebida alcoólica e que o motivo foi ciúmes. O homicídio ocorreu na manhã do último domingo. Viviane Monteiro, de 35 anos, foi morta a facadas na frente das duas filhas da vítima, detalhe confirmado em depoimento do suspeito à polícia. O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Bom Viver. Como não houve flagrante e o suspeito se apresentou, a polícia não solicitou a prisão preventiva dele e vai observar seu comportamento.



Entenda o caso



Viviane Monteiro, 35 anos, foi morta ao ser esfaqueada na manhã do último domingo no bairro Bom Viver, em Biguaçu. Segundo a Delegacia de Polícia local, o crime foi cometido pelo marido, Isac da Costa, 32 anos. As informações são da RBS TV.

Viviane levou ao menos quatro facadas, não resistiu e morreu no local. Suas duas filhas, de 3 e 16 anos, testemunharam o crime. A mais nova também e filha do suspeito. Segundo a polícia, as meninas pediram ajuda dos vizinhos, que acionaram a PM. O homem fugiu do local.

Ainda de acordo com a polícia, o motivo seria ciúmes. O crime se enquadra como feminicídio, de acordo com a Lei 13.104/2015, e deve ter agravante na pena por ser cometido em frente às descendentes da vítima.

