"Hoje o momento foi de valorização da vida", disse o técnico da Chapecoense

O resultado da partida amistosa contra o Barcelona, no Camp Nou, 5 a 0, foi o que menos importou para a Chapecoense nesta segunda-feira. O técnico Vinícius Eutrópio salientou que o objetivo era celebrar a vida e os sobreviventes do acidente aéreo no ano passado.

— Futebol nos proporciona coisas incríveis, vence barreiras assim como outros todos esportes, mas acho o futebol é mais forte. Pelé parou uma guerra. Tantos outros clubes já demonstraram a importância do futebol na vida das pessoas. Hoje nós temos aqui um momento que reputo como a valorização da vida, respeito às pessoas que se foram, e o mais importante celebrar a alegria do futebol — disse o treinador na coletiva de imprensa após a partida no Camp Nou.

Retorno de Alan Ruschel inspira a Chapecoense contra o gigante espanhol



Eutrópio lembrou que assumiu a equipe há cerca de 30 dias e que no domingo o time teve jogo pelo Campeonato Brasileiro - derrota para o Coritiba por 2 a 0. Por isso, o placar da final do Troféu Joan Gamper não deve ser levado em consideração.

— Existiam vários objetivos nesse jogo pra minha equipe, mas a principal delas, que eu levei em consideração, é a valorizar aquelas pessoas que sobreviveram ao acidente, valorizar os atletas que têm muitos anos de equipe. Então, nós organizamos a equipe uma hora antes do jogo e quis valorizar a participação de todos contra essa grande equipe, que encanta a todos nós. Eu pude no dia de hoje deixar que meus jogadores saboreiem esse momento na vida deles que é jogar no Camp Nou contra o Barcelona, que sabíamos que era muito difícil que nós conseguíssemos vencer essa grande equipe — frisou.



