Hercílio Luz decepciona no começo do returno da Série B do Estadual e Juventus surpreende

Campeonato Catarinense 13/08/2017 | 18h19 Atualizada em

Camboriú bateu o Operário na primeira rodada do returno

Camboriú bateu o Operário na primeira rodada do returno Foto: Lucas Gabriel Cardoso / Camboríu FC

A primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Catarinense foi de muitos gols e também surpresas. Foram 15 tentos anotados em cinco jogos em que duas equipes chamaram a atenção, de formar diferentes. O vencedor da primeira metade da fase de classificação, Hercílio Luz, perdeu em casa para o vice-lanterna Fluminense, de Joinville.



Já o Juventus, que divide a penúltima colocação com o Flu, goleou o Guarani de Palhoça, que brigou pelo título do turno até as últimas partidas. Ainda, Marcílio Dias, Concórdia e Camboriú venceram na rodada que não teve empates (confira os resultados e classificação a seguir).

Todos os jogos do começo do returno foram disputados entre sexta-feira e sábado, para que o domingo fosse reservado ao Dia dos Pais. A próxima rodada será realizada no meio de semana.

Primeira rodada do returno

Juventus 4 x 1 Guarani

Marcílio Dias 3 x 2 Jaraguá

Hercílio Luz 0 x 1 Fluminense

Concórdia 2 x 0 Barra

Camboriú 2 x 0 Operário de Mafra

Classificação geral

1º Hercílio Luz e Camboriú – 20 pontos

3º Marcílio Dias – 19 pontos

4º Guarani – 17 pontos

5º Concórdia – 16 pontos

6º Operário – 13 pontos

7º Barra – 11 pontos

8º Juventus e Fluminense – 9 pontos

10º Jaraguá – 4 pontos

Leia mais notícias sobre a Série B do Catarinense