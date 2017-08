"Há uma confusão entre liberdade de ensinar e de expressão", diz criador do Movimento Escola Sem Partido

Educação 14/08/2017 | 06h48 Atualizada em





Advogado participou de audiência pública em Tubarão na noite da última sexta-feira Foto: Luíz Cechinel / Divulgação

Criador de um dos movimentos mais discutidos da atualidade, o advogado Miguel Nagib esteve na última sexta-feira em Tubarão, no Sul do Estado, para debater sobre o Escola Sem Partido. Pelo menos 800 pessoas participaram da audiência pública no município, onde o assunto ficou em voga após dois vereadores manifestarem interesse em apresentar ao Legislativo o Projeto de Lei 23/2017, que institui o movimento no município. A proposta liderada por Nagib deu origem ao projeto de lei que está nas comissões da Câmara dos Deputados, mas algumas cidades têm tentado passar o texto nas câmaras municipais.

Nagib diz que os professores não têm respeitado a Constituição e a proposta do Escola Sem Partido é destacar essa informação a todos os estudantes em uma cartilha exposta em todas as salas de aula. A ideia é que, com a informação, os alunos possam exigir os seus direitos caso algum docente quebre este protocolo.

Em entrevista ao DC, o advogado explicou quais são as principais bandeiras da ação e falou sobre os pontos de maior polêmica. Confira:

Qual o a principal bandeira do Movimento Escola Sem Partido?

O projeto vai contra um costume estabelecido nas escolas. Os professores se habituaram a usar a sala de aula para se manifestar sobre religião, política, ideologia, futebol, que são práticas ilícitas. Esta prática viola a principal liberdade garantida pela constituição, que é a liberdade de consciência e de crença do estudante, cuja presença em sala de aula é obrigatória. O projeto de lei está na Câmara e é inspirado no movimento. Houve um amplo debate dentro da Câmara dos Deputados para que não apenas o projeto fosse conhecido, mas também a realidade. O projeto não surge do nada, mas como resposta a um problema, que é a disseminação do uso político, ideológico e partidário do sistema educacional, justamente esta confusão que há entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão.

Mas não há como fugir de assuntos controversos. De que forma abordá-los na sala de aula?

Tem o item do cartaz que diz que ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, questões controvertidas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa com a mesma seriedade e profundidade, as principais versões, teorias e perspectivas a respeito da matéria. Ele apresenta a matéria científica, pois questões religiosas e morais estão fora, fazem parte do âmbito privado dos indivíduos.

Mas você não concorda que religião e moral são questões que precisam ser debatidas na escola?

O impacto que alguns temas têm sobre as crenças religiosas e sobre a moralidade deve ficar fora, isso faz parte do direito dos pais sobre a educação dos filhos. Esse ponto que eu acho que é o mais polêmico de todos, o item quinto do cartaz, que nós reproduzimos da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. O professor respeitará o direito dos pais a que os filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Como um professor respeita isso? Abstendo-se de tratar dessas questões, os seus alunos não são os seus filhos, são de outra pessoa, e essa pessoa tem todo o direito de dar a educação moral que ela deseja.

Qual a preocupação com a temática ideologia de gênero em sala de aula?

São os abusos que estão ocorrendo quando essa matéria é discutida nas escolas. Recentemente alteramos a redação desse artigo. O projeto não poderia interditar o debate, o ensino científico, de qualquer assunto. Teoria da evolução de gênero, o que quer que seja, tem que poder ser debatido cientificamente nas escolas. O que vem sendo feito hoje não é ciência, é uma ação baseada no dogma de que a teoria de gênero é verdadeira, mas tem que ser testada cientificamente. Há pessoas que discordam, a opinião deles tem que ser apresentada.

A criação destes canais de reclamação por parte dos estudantes não pode intimidar os professores?

Se o professor está tendo uma conduta abusiva, essa conduta será cerceada pelo cartaz. Esse artigo do projeto não é essencial, mas é preciso que haja um canal. A exigência disso é lógica: se você quer proteger a parte mais fraca, tem que dar uma maneira de ela se manifestar. Aí vem a questão do anonimato, é claro que isso cria uma dificuldade, mas qual é a alternativa? Obrigar o estudante a se expor diante do professor? A ser perseguido, estigmatizado pelos colegas?

