Grupo francês EDF compra 80% de projeto de central fotovoltaica no Brasil

Paris 10/08/2017 | 07h35

A filial do grupo francês EDF especializada em energias renováveis - a EDF Energies Nouvelles - anunciou nesta quinta-feira (10) a compra de 80% de um projeto de central fotovoltaica de 92 megawatts no Brasil da Canadian Solar.

Especialista em energia solar, a Canadian Solar continuará sendo acionista com uma participação de 20% no projeto Pirapora 3, situado no estado de Minas Gerais. A companhia fabricará os painéis fotovoltaicos em sua fábrica local, informou a EDF Energies Nouvelles (EDF EN) em um comunicado.

O montante da operação não foi divulgado.

O projeto está em fase de construção, e a entrada da central em serviço está prevista para o quarto trimestre de 2017.

A EDF EN já se associou à Canadian Solar para construir outras duas centrais solares na mesma região, Pirapora 1 e 2, as quais devem produzir 191MW e 115MW, respectivamente.

* AFP