"Ganhar é mais importante agora do que jogar bem", destaca Patrick, do Figueirense

Patrick reconhece que o jogo do primeiro turno foi o melhor do Figueirense até agora no campeonato

Repetir o placar do primeiro turno seria o ideal. Melhor ainda se apresentar um bom futebol, mesmo que essa não seja a meta do momento no Figueirense. O objetivo agora é somar pontos para sair da zona de rebaixamento. O time embarcou nesta segunda-feira para Recife, onde encara o Náutico nesta terça, às 21h30min, na Arena Pernambuco. O adversário traz boas lembranças. No jogo do turno, no Orlando Scarpelli, o Furacão venceu por 3 a 0, naquela que é considerada a melhor partida do time no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano.

— A gente precisa ganhar a jogo, não precisa jogar bem. Ganhar é mais importante do que jogar bem. E os três pontos lá vai ser importantíssimo pra gente para o resto do campeonato — frisa o volante Patrick, em entrevista coletiva nesta segunda.

O jogador reconhece que o jogo do primeiro turno foi o melhor do Figueira até agora no campeonato.

— Seria ideal. Temos que ter a mesma entrega que a gente teve naquele jogo para sair com os três pontos de lá — diz.

Patrick ainda comentou que já é possível ter uma ideia da filosofia de trabalho do técnico Milton Cruz, que chegou ao clube na semana passada. E ressaltou que, depois do duelo contra o Náutico, a equipe terá dez dias para trabalhar até o confronto seguinte, diante do Guarani, em casa.

— A gente está melhorando a cada dia mais, agora com a chegada do novo treinado nesse jogo (empate com o Goiás) a gente se entregou bastante. Acho que ainda falta a última bola pra fazer o gol, e contra o Náutico vamos dar o nosso máximo e sair com a vitória dela.

