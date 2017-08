Franklin se transforma em furacão de categoria 1 no Golfo do México

Cancún 09/08/2017 | 19h20

A tempestade tropical Franklin se transformou, nesta quarta-feira, em furacão de categoria 1 nas águas do Golfo do México, enquanto as autoridades mexicanas adotavam medidas preventivas à espera de que toque terra nas próximas horas.

Franklin se tornou o primeiro furacão da temporada no Atlântico, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, em inglês), com sede em Miami.

Às 21H00 GMT (18H00 de Brasília), o furacão se encontrava 170 km ao nordeste do importante porto de Veracruz, no leste do México, com ventos sustentados de 120 km/h, e se deslocava a 19 km/h.

Na terça-feira, Franklin seguiu para as águas do Golfo, ainda como tempestade tropical, após atravessar, na segunda-feira, a península de Yucatán, golpeando com fortes chuvas populares balneários do Caribe mexicano, sem deixar danos graves nem vítimas.

As autoridades esperam que o fenômeno impacte em algum ponto entre Tuxpan e o porto de Veracruz, provocando ondas de até oito metros.

Nesta quarta-feira, foram suspensas aulas, atividades turísticas e navegações em Veracruz, enquanto elementos do Exército e da Marinha organizavam evacuações preventivas.

Há previsão de chuvas torrenciais, especialmente em Veracruz e nos estados de Puebla e Hidalgo, onde poderiam ocorrer deslizamentos, indicou Luis Felipe Puente, coordenador nacional de Proteção Civil.

Espera-se que, ao tocar terra em Veracruz, Franklin perca a sua força enquanto atravessa o centro do país.

* AFP