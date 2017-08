França considera que Trump mostrou determinação frente à Coreia do Norte

Paris 09/08/2017 | 09h39

Donald Trump demonstrou diante da Coreia do Norte uma determinação que todos os presidentes americanos já tiveram, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do governo francês, Christophe Castaner depois das polêmicas declarações do chefe de Estado americano.

"A determinação do presidente americano, como se expressou esta noite, é de qualquer maneira a determinação que todos os presidente americanos tiveram porque não podem aceitar que uma parte de seu território possa ser alvo de disparos de mísseis balísticos com capacidade nuclear", afirmou Castaner após o conselho de ministros.

Na véspera, Donald Trump e as autoridades norte-coreanas trocaram ameaças de represálias militares e o presidente americano prometeu responder com "fogo e fúria" às ações de Pyongyang.

* AFP