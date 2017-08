FOTOS: Confira o campeonato de ondas gigantes na Praia do Cardoso, em Laguna

Altas ondas 11/08/2017 | 11h31 Atualizada em

Apesar da chuva e dos ventos, a Praia do Cardoso, em Laguna, recebeu visitantes na manhã desta sexta-feira, 11, para a prévia do campeonato de surfe Mormaii Big Wave Challenge 2017. Além dos espectadores na areia, havia cerca de 20 carros estacionados próximo à orla de olho no desempenho dos surfistas frente as ondas de três a quatro metros prometidas pela previsão do tempo. Radicado em Florianópolis, Fábio Gouveia foi um dos destaques na remada das séries de ondas gigantes.

Conforme a organização do campeonato, surfistas mais conhecidos não puderam comparecer devido à iminência da confirmação de ondas gigantes no Litoral de Santa Catarina. Os 'gringos', como o lendário australiano Ross Clarke Jones e o inglês Andrew Cotton, por exemplo, precisam de pelo menos sete dias para chegar ao Estado. A expectativa inicial era de que os brasileiros Everaldo Pato, Carlos Burle e Pedro Calado também comparecessem ao evento.

O período de espera do Mormaii Big Wave Challenge 2017 acontece entre 8 de agosto e 30 de novembro. Dentro desse prazo, a organização do evento fica encarregada de escolher um único dia para sua realização. O critério de escolha se dá mediante acompanhamento dos gráficos de previsão pela internet, com um prazo médio de três a cinco dias de antecedência para o sinal verde.

O campeonato é chancelado pela WSL e e distribuirá R$ 50 mil de premiação em dinheiro aos competidores. Há transmissão ao vivo pela internet.



Veja as fotos do 'swell histórico' na Praia do Cardoso:

