Fim de semana tem risco de temporal com ventania e granizo em Santa Catarina

O fim de semana em Santa Catarina será marcado pelo mar agitado, com ressaca e ondas gigantes, mas também há possibilidade de temporal com ventania e granizo em todas as regiões do Estado. A previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima, indica chuva de moderada a forte entre a noite de sábado e a manhã de domingo, causada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil.

O sábado deve começar com sol entre nuvens e chuva fraca no Litoral de SC, devido os ventos úmidos do mar. As temperaturas tem elevação ao longo do dia e todas as regiões. O temporal deve começar no Oeste catarinense no fim do dia, onde a previsão indica entre 40 a 60 mm de chuva. Nas outras regiões, a média deve ficar entre 20 a 30 mm. A Defesa Civil também comunica possibilidade de ventos acima dos 60 km/h e granizo isolado.

No mar, a situação deve continuar semelhante a esta sexta-feira, com mar muito agitado e ondas entre 3 e 4 metros nas áreas mais afastadas da costa, situação desfavorável para a navegação de pequenas e médias embarcações. O vento deve ficar entre 50 e 80 km/h. Pelo menos três portos do Estado estavam sem operar nesta sexta-feira: Itajaí, Navegantes e Imbituba.

Outro fenômeno que deve afetar os catarinenses na tarde desta sexta-feira a no fim de semana é a maré alta, que ocorre devido à maré astronômica - que resulta da atração gravitacional exercida pela lua e pelo sol sobre a Terra - da influência do vento e das grandes ondas, geradas pela presença de um ciclone e um sistema de alta pressão no Litoral do Brasil.

A Defesa Civil recomenda atenção especial aos locais que costumam registrar o fenômeno, como: rodovia Diomício Freitas, CentroSul e praias do Sul da Ilha, em Florianópolis, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí e Joinville.



