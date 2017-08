Filhote de baleia-franca é encontrado morto em Balneário Rincão, Litoral Sul de Santa Catarina

Meio ambiente 11/08/2017 | 19h45 Atualizada em

Um filhote de baleia-franca foi encontrado morto nesta sexta-feira, na Zona Sul de Balneário Rincão, no Sul do Estado. Com cerca de cinco metros de comprimento, o animal, da espécie Eubalaena australis, estava encalhado na faixa de areia.

Profissionais do Museu de Zoologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) retiraram a baleia da beira da praia. Neste sábado, segundo o biólogo Rodrigo Freitas, deve ser feita a necropsia para descobrir a causa da morte. Também serão recolhidos materiais para análise, que também podem fazer parte do acervo do museu no futuro.

A temporada de baleias-francas no litoral catarinense vai até novembro. As fêmeas vêm à costa de Santa Catarina para acasalar, dar à luz os filhotes ou para amamentação. O pico das aparições é em setembro, mas desde o início de julho outros animais já foram avistados no Estado.

Pelo menos 29 animais da espécie foram avistados em sobrevoo realizado, de Torres (RS) a Florianópolis, pelo Programa de Pesquisa e Monitoramento das Baleias Francas no Porto de Imbituba e Adjacências no início de agosto.

O número é menor do que o registrado no primeiro voo do ano passado, quando 36 animais foram identificados, mas a oscilação é normal, garantem os pesquisadores.

