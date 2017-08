Figueirense enfrenta o Náutico em busca de um pouco de tranquilidade

Série B 15/08/2017 | 07h15 Atualizada em

Janela aberta para botar a cabeça para fora e respirar ares diferentes das últimas 12 rodadas na Série B. Dois pontos atrás do primeiro clube fora da área de degola, o Figueirense tem a oportunidade de pelo menos lembrar o que é ficar de fora do Z-4, dependendo do resultado do compromisso de hoje. O Furacão está em Recife para enfrentar o lanterna Náutico, às 21h30min, na Arena Pernambuco.

O Figueira faz um dos dois jogos que abrem a 21ª rodada da competição. Como o outro duelo desta terça envolve times do meio da tabela, Londrina e Brasil-RS, um triunfo alvinegro sobre o último colocado garante estadia fora da zona de rebaixamento pelo menos até sábado, quando outras equipes da luta contra a degola estarão em ação. O time chegou a ter essa pequena conquista na 14ª rodada, ao vencer a equipe de Pelotas fora de casa. Saiu do Z-4 temporariamente na noite do dia 17 do mês passado, uma sexta-feira. Voltou a ela na tarde do dia seguinte, com a realização de outras partidas.

Para o Alvinegro terminar a 21ª rodada fora da zona de rebaixamento – que não seja apenas uma estada de poucos dias –, o Luverdense não pode vencer o CRB e o Santa Cruz tem que perder para o Guarani. As duas partidas serão no sábado, às 16h30min, com os rivais alvinegros atuando também como visitantes.

O Figueirense terá alterações na escalação para o confronto na Arena Pernambuco. Dois jogadores que foram titulares no empate em 1 a 1 com o Goiás, no último sábado, não viajaram com a equipe. O lateral-esquerdo Iago foi vetado pelo departamento médico por causa de gripe e o zagueiro Bruno Alves pediu para que não fosse relacionado. Ele passou a tarde de ontem em reunião com dirigentes. O defensor está insatisfeito e um dos motivos é o atraso de salários, que a nova gestão pretende quitar nos próximos dias.

Sem tempo, o último treinamento foi curto no Orlando Scarpelli e Milton Cruz não realizou atividade tática para evitar o desgaste dos atletas. A probabilidade é de repetição da formação passada com as entradas de Julinho, que volta a ser relacionado, no lado esquerdo, e Henrique Trevisan ou Naylhor na dupla com Leandro Almeida, na zaga.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO: Jeferson; David, Felliphe Gabriel, Aislan e Manoel (Henrique Ávila); Amaral, Bruno Mota e Diego Miranda (Giovanni); Erick, Gilmar e William.

Técnico: Roberto Fernandes.

FIGUEIRENSE: Saulo; Dudu Vieira, Bruno Alves, Henrique Trevisan (Naylhor) e Julinho; Patrick, Zé Antônio, Juliano (Ferrugem) e Renan Mota (Luidy); Henan e Zé Eduardo. Técnico: Milton Cruz.

Arbitragem: Francisco Carlos do Nascimento, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Wagner José da Silva (trio de AL).

Local: Arena Pernambuco



