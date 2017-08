Fernandes volta para trabalhar com o futebol do Figueirense e será apresentado à torcida neste sábado

Eterno camisa 10 11/08/2017 | 13h36 Atualizada em

Fernandes está de volta ao Figueirense. Ex-jogador do clube e ídolo da torcida alvinegra, o "FernanDez" vai trabalhar no departamento de futebol do novo Figueira. Ele será responsável pela transição de atletas da base ao grupo de jogadores profissional. E o retorno ao clube será em grande estilo, como apresentação de grande reforço em uma ação endereçada ao torcedor do Furacão.

Entre o aquecimento dos atletas e do início da partida contra o Goiás, marcada para as 19h deste sábado, Fernandes volta a colocar os pés no gramado do Orlando Scarpelli. Ele será apresentado na nova função ao torcedor antes que a bola role.

Alex Bourgeois diz que investidores devem colocar até R$ 15 milhões no Figueirense neste ano



Nesta sexta-feira, no início da tarde, o clube divulgou um vídeo em que anuncia o retorno do ídolo ao clube (assista ao final desta matéria). Mais cedo, também pelo Twitter, o CEO Alex Bourgeois informou do retorno de Fernandes ao clube, em cargo "técnico e estratégico".



No segundo semestre de 2012, enquanto o maior artilheiro do Figueira ainda atuava dentro das quatro linhas, o então presidente Wilfredo Brillinger ofereceu redução do salário no contrato vigente. Começava ali o afastamento. Magoado, Fernandes preferiu sair e disse a si mesmo que não retornaria sequer às dependências do clube enquanto Brillinger estivesse no comando.



Leia outras notícias do Figueirense



Confira a tabela da Série B do Brasileiro