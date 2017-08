Federer passeia na estreia em Montreal

Montreal 09/08/2017 | 18h31

O suíço Roger Federer, número 3 do mundo, não teve dificuldades para despachar nesta quarta-feira o canadense Peter Polansky na estreia no Masters 1000 de Montreal, em sua primeira partida desde que conquistou Wimbledon pela 8ª vez na carreira.

Em menos de uma hora, Federer venceu em dois rápidos sets, 6-2, 6-1, contra Polansky, número 116 do mundo, e se classificou para enfrentar na próxima fase o espanhol David Ferrer, que venceu o americano Jack Sock por 7-6 (9/7), 3-6, 6-1 .

No dia seguinte de seu 36º aniversário, comemorado durante show da banda inglesa Coldplay em Montreal, Federer mostrou que está em plena forma para brigar pelo título do torneio canadense.

A partida desta quarta-feira também foi a primeira de Federer na edição de Montreal da Copa Rogers desde 2011.

Com as ausências do britânico Andy Murray, número 1 do mundo, do sérvio Novak Djokovic (5º) e do suíço Stan Wawrinka (4º), todos lesionados, Federer e o espanhol Rafael Nadal (2º) são os grandes favoritos ao título do Masters 1000 de Montreal, primeiro grande torneio da turnê norte-americana, que será concluída com o US Open, no final do mês (28 de agosto e a 10 de setembro).

- Resultados del miércoles en el torneo Masters 1000 de Montreal:

Segunda rodada:

Denis Shapovalov (CAN) x Juan Martín Del Potro (ARG) 6-3, 7-6 (7/4)

Robin Haase (HOL) x Ernesto Escobedo (EUA) 6-4, 6-1

Grigor Dimitrov (BUL/N.7) x Mischa Zverev (GER) 6-3, 3-6, 6-3

Gaël Monfils (FRA) x Kei Nishikori (JPN/N.5) 6-7 (4/7), 7-5, 7-6 (8/6)

Roberto Bautista (ESP/N.12) x Ryan Harrison (EUA) 7-5, 6-2

Roger Federer (SUI/N.2) x Peter Polansky (CAN) 6-2, 6-1

David Ferrer (ESP) x Jack Sock (USA/N.15) 7-6 (9/7), 3-6, 6-1

* AFP