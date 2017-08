Federer desiste de Cincinnati e Nadal será novo número 1 do mundo

Cincinnati 14/08/2017 | 13h32

O suíço Roger Federer, derrotado na final do Masters 1000 de Montreal, desistiu de disputar o Masters 1000 de Cincinnati, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores, o que fará do espanhol Rafael Nadal o novo número 1 do mundo na próxima segunda.

"Sempre gostei de jogar aqui. Cincinnati tem os melhores fãs do mundo e sinto muito por ficar de fora", explicou Federer, que sofre com dores nas costas. Com a desistência do suíço, Nadal assumirá o topo do ranking, algo que não fazia desde julho de 2014.

Após a derrota na final de Montreal, no domingo diante do alemão Alexander Zverev (6-3, 6-4), Federer teria a chance de recuperar o posto de número 1 do mundo, que assumiu pela última vez em outubro de 2012, se tivesse ido tão longe quanto Nadal em Cincinnati.

O suíço, detentor do recorde de títulos de Grand Slam (19), incluindo o Aberto da Austrália e Wimbledon neste ano, já havia abdicado de participar da temporada no saibro para se preservar fisicamente.

Em 2016, Federer encerrou sua temporada logo após Wimbledon, desistindo de participar dos Jogos Olímpicos do Rio devido a dores no joelho operado no início do ano.

* AFP