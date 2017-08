"Faltou a última bola", lamentou Capa, lateral do Avaí 

Série A 06/08/2017 | 21h28 Atualizada em

O jogo estava nos acréscimos do segundo tempo. Era o último lance. Em um contra-ataque rápido, Junior Dutra recebe pela direita e invade a grande área. O santista Vanderlei sai na direção do atacante, que chuta rasteiro. O goleiro defende. Sem a bola na rede, a partida termina sem gols e com o Avaí parado na zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão, com 18 pontos. Agora, a equipe precisa somar pontos no returno do campeonato para sair do Z-4.

— Faltou a última bola, temos que ter mais solidariedade, temos que chegar e matar. Em geral, a gente teve muitas oportunidades e temos que matar — lamentou o lateral-esquerdo Capa ao deixar o gramado da Ressacada na noite deste domingo.

Avaí pressiona, mas fica no empate com o Santos em casa

O zagueiro Alemão também lembrou que a equipe teve a bola do jogo, mas não soube aproveitar a oportunidade.

— O time batalhou, teve a bola do jogo. Infelizmente não fizemos o gol. A equipe teve evolução, mas acabamos o primeiro turno abaixo do que esperávamos. Vamos trabalhar esta semana e temos o confronto direto com o Vitória no próximo fim de semana — disse.

O time baiano tem 19 pontos e é adversário direto do Avaí na briga para fugir do Z-4.

— O mais importante era recuperar a alto-estima, coragem, força, voltamos a apresentar um bom jogo, jogamos de igual para igual com o Santos. Não conseguimos a vitória, mas valeu o empenho. Vamos trabalhar para pontuar mais. Temos um desafio no segundo turno, vamos buscar os pontos, não é impossível conseguir — frisou o zagueiro Betão, lembrando que o time tem condições de escapar do rebaixamento.



