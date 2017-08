Ex-Palmeiras, Gabriel Silva assina pelo Saint-Etienne por 3 anos

Saint-Étienne 09/08/2017 | 13h54

O Saint-Etienne anunciou a contratação do brasileiro Gabriel Silva, nesta quarta-feira, depois do time francês entrar em acordo com a Udinese.

O lateral esquerdo de 26 anos, ex-Palmeiras, chegou ao time italiano em 2012, onde disputou 65 jogos e marcou dois gols. Gabriel vai assinar com o Saint-Etienne pelas próximas três temporadas.

O jogador também teve passagens por empréstimo pelo Novara, Carpi e Genoa, além de ter sido cedido duas vezes ao Granada.

Gabriel fez parte de seleção brasileira Sub-20 que conquistou o Mundial de 2011.

* AFP