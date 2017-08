EUA e Japão discutirão Segurança diante de tensão com Coreia do Norte

Washington 07/08/2017 | 17h05

Os Estados Unidos e o Japão realizarão uma reunião de alto nível para discutir questões de Segurança diante da crescente tensão pelo programa de mísseis nucleares da Coreia do Norte, anunciou nesta segunda-feira o Departamento de Estado.

O secretário de Estado, Rex Tillerson, e o chefe do Pentágono, Jim Mattis, receberão em Washington em 17 de agosto os ministros japoneses das Relações Exteriores, Taro Kono, e da Defesa, Itsunori Onodera, segundo um comunicado.

"A reunião focará em como os Estados Unidos e o Japão podem coordenar a sua resposta acerca da Segurança na região, e em fortalecer a sua cooperação em assuntos de Segurança e de Defesa", diz o texto.

O encontro, chamado "Comitê Consultivo de Segurança", foi anunciado enquanto crescem os alarmes pelo rápido desenvolvimento das capacidades de mísseis da Coreia do Norte e semanas após Pyongyang testar um míssil intercontinental que caiu em águas japonesas.

Na reunião também será discutida a presença das Forças Armadas americanas no Japão.

Washington e Tóquio compartilham o mesmo temor de que Pyongyang desenvolva armas nucleares.

No fim de julho, o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, concordaram que a Coreia do Norte "representa uma ameaça direta, séria e crescente" para os dois países, assim como para a Coreia do Sul e o resto da região.

No fim de semana, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade novas e severas sanções contra Pyongyang para frear as suas ambições nucleares, segundo proposta feita pelos Estados Unidos.

Se for implementada em sua totalidade, privariam o país de um terço de sua renda de divisas por exportações - um bilhão de dólares anuais.

* AFP