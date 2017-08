EUA: Coreia do Norte deve deter comportamento 'provocador'

Washington 12/08/2017 | 02h36

A Coreia do Norte "deve deter seu comportamento provocador", declarou neste sábado a Casa Branca, após o presidente Donald Trump conversar por telefone com o líder chinês, Xi Jinping, sobre a crise na península coreana.

Durante a conversa, os presidentes "reafirmaram seu compromisso mútuo com uma península coreana livre de armas nucleares".

No mesmo comunicado, a Casa Branca destacou que as Forças Armadas dos Estados Unidos "estão prontas" para proteger Guam da ameaça norte-coreana de um ataque com mísseis.

Em um telefonema ao governador da ilha, Eddie Calvo, o presidente Trump "reafirmou" que as "forças dos Estados Unidos estão preparadas para garantir a segurança da população de Guam e de todo os Estados Unidos".

* AFP