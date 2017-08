"Este grupo é herói no momento", destaca Winck, técnico do Criciúma

Série B 09/08/2017 | 06h30 Atualizada em

Depois de dois resultados negativos consecutivos, o Criciúma espantou a má fase com a vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 1, fora de casa, na noite desta terça-feira. Para o técnico Luiz Carlos Winck, os jogadores estão se superando em campo. Ele lembrou que assumiu o time na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão e, atualmente, briga por uma posição no grupo de acesso à elite nacional.

— Eu procuro fazer o melhor pra ter bons resultado. Desde que cheguei é o grupo que tenho, chegaram jogadores, saíram alguns. Esse grupo pra mim é herói no momento, porque passamos momentos adversos, como no início da competição. Agora criarmos um pouco mais de gordura, ainda mais com vitória no início returno. Meus sonhos sempre são maiores, pensamento mais alto, sempre é importante ter mais no grupo — ressaltou o treinador, ao comentar sobre o elenco atual do Tigre na coletiva de imprensa após o jogo.

Winck elogiou os jogadores que entraram na equipe, como Erick Flores e Alex Maranhão. Ambos foram decisivos para a vitória sobre o Santa Cruz. O primeiro fez o passe e o segundo, o gol da virada. Também ressaltou a atuação de Silvinho.

— Eu tenho pensado muito, nós temos que criar outra maneira da equipe jogar às vezes. Não podemos ficar em uma maneira, sabia que Silvinho jogaria por dentro, flutuando na marcação dos adversários, Erick entrou bem, nós ganhos e isso é bom. Dá mais alternativas para jogar fora de casa. Jogamos aproximando do campo ofensivo, com mais posse de bola em momento importante do jogo. Foi bom por que a gente vê que dá para criarmos novas situações, espero que quem entre também possa criar situações.



A próxima partida do Criciúma é dia 18, em casa, contra o Oeste. Winck disse que o final de semana deve ser de folga para os jogadores. Os treinamentos serão retomados na segunda-feira.

— (Folga na tabela) Também é pra dar descanso, isso também é importante nesse momento. Voltamos na segunda, vamos trabalhar e definir a equipe para fazer um grande jogo em casa com o apoio do nosso torcedor — salientou.

